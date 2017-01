8

9

10 כנס כנרת הבינלאומי ה - 9 לתיירות @ 8:00 - 16:00

כנס כנרת הבינלאומי ה - 9 לתיירות, במלון ליאונרדו פלאזה טבריה, בשעות 8:00-16:00

הצגה: "הזאבים", @ 20:30 - 21:30

הצגה: "הזאבים", דרמה משפחתית בכיכובה של תיקי דיין, בבית העם בכפר בלום, ביום ג' ב - 20:30 וביום - ד' ב- 17:00

11 הצגת ילדים מר זוטא ועץ התפוחים @ 11:00 - 12:00

הצגת ילדים מר זוטא ועץ התפוחים, בספרית קצרין,

הצגה: "הזאבים", @ 17:00 - 18:00

הצגה: "הזאבים", דרמה משפחתית בכיכובה של תיקי דיין, בבית העם בכפר בלום

הצגה של מחזור ל"ג @ 19:30 - 20:30

הצגה של מחזור ל"ג - ישיבה תיכונית חיספין, באולם המתנ"ס חיספין, בשעה 19:30

12 טברנה ישראלית עם מאיר לוגסי @ 20:30 - 21:30

טברנה ישראלית עם מאיר לוגסי, במפגש הדייגים עין גב, בשעה 20:30

13