המחזורים 2 ו-3, בטורניר "חמסה וחמישה" שוחקו השבוע למרות החום הכבד וכבר אפשר לקבל תמונה: "אלמוג נכסים, ו"ארטליסט" הם הקבוצות החזקות השנה. במפגש ביניהן, ניצחה "ארטליסט" 0:5

במגרש העירוני בקצרין המשיכו בשבוע שעבר את טורניר "חמסה וחמישה". ביום רביעי שעבר, נפתח המחזור השני בליגה למקומות עבודה, שמארגנים בעמל רב בכל שנה מתנ"ס קצרין ורכז הספורט, חיים אלטיט.

במשחק הראשון של המחזור השני, התמודדו "קצרין my" מול "פיקוח בנייה צפון". הקבוצות החלו את המשחק עם הנעת כדור, אבל ההגנות שסגרו יפה את השערים של קבוצתם גרמו לכך ששתי הקבוצות ירדו להפסקה ללא שערים. בתחילת המחצית השנייה שי חזן, מ"קצרין my", כבש את השער הראשון. "פיקוח בנייה", עם הנעת כדור מעולה ומהלכים יפים, לא הצליחו לכבוש, גם כשעידן אלטיט קיבל בעיטת עונשין מ-9 מטר. הכדור פגש את המשקוף ו"פיקוח בנייה" פגשו את ההפסד – 0:1 ל"קצרין my".

המשחק השני הפגיש את "אלמוג נכסים" מול "פיצוחי אנע-אל". המחצית הראשונה של המשחק החלה בסערה וכבר בדקות הראשונות אסף פלג, מ"אלמוג נכסים", כבש שלושער וחנן אביטן חתם את המחצית עם שער רביעי ל"אלמוג נכסים". עם שריקת המחצית השנייה, שחקני קבוצת "אנע-אל" התעוררו מעט, אבל חנן אביטן חתם את המשחק בדקה ה-38 והקבוצות נפרדו עם 0:5 ל"אלמוג נכסים".

במשחק השלישי, התמודדו "ארטליסט" מול "עלי באבא". המשחק החל בקצב טוב וניכר כי רוב השחקנים הם צעירים ומבטיחים. הראשונים לכבוש היו "ארטליסט", כשהציגו מהלכים יפים וכבר בדקה ה-14 עלו ליתרון של 0:2, מצמד של אירה בלסתי. מיד אחריו, כבש אייל רז כבש את השער השלישי. כנראה של"ארטליסט" לא הספיקה התוצאה והם המשיכו בקצב מעולה, כשגיל שושן כובש צמד גם הוא ומוריד את הקבוצות להפסקה ב-0:5 ל"ארטליסט". במחצית השנייה, ניסו שחקני "עלי באבא" להניע את הכדור, אבל "ארטיליסט" רצו יותר וגל שושן העלה את קבוצתו ל-0:6. מנגד, מקסים קלנדר הוותיק, מ"עלי באבא" צימק זמנית ל-6:1, לפני שרון קנדלר ואיתן הוד כבשו ל"ארטליסט" וסיימו את המשחק בתוצאה 1:8.

מחזור 3

למרות המזג האוויר הרותח, נפגשו ביום חמישי משתתפי "חמסה וחמישה" למחזור ה-3 בטורניר. במשחק הראשון התמודדו "קצרין my" מול "עלי באבא". המשחק החל בקצב נהדר, עם הנעת כדור יפה של שתי הקבוצות, אבל אז הגיע תומר דהן הצעיר ובשתי דקות, 18 ו-20, כבש צמד לזכות "קצרין my". במחצית השנייה, שתי הקבוצות ניסו לכבוש, אבל רק "קצרין "my הצליחה, כשיונתן בן פלט כבש בדקה ה-38 ויונתן מונרוב חתם את המשחק בתוצאה 0:4 ל"קצרין my".

במשחק השני, התמודדו "אלמוג נכסים" מול "ארטליסט", שתי הקבוצות החזקות בטורניר והמועמדות לזכות בתואר. המשחק החל בקצב טוב וראוי לציין כי הורגש שהשחקנים של שתי הקבוצות נמצאים בכושר מעולה. בדקה ה-6, גילי שושן כבש את השער הראשון לטובת "ארטליסט" ולמרות הלחץ שהופעל משתי הכיוונים, ירדו הקבוצות למחצית כשהתוצאה עדיין 0:1 ל"ארטליסט". במחצית השנייה, שחקני "ארטליסט" הראו כדורגל יפה ובמספר מהלכים, העלו את התוצאה ל-0:4, עם שערים של אלעד סלע ואיתי פרל שכבש צמד. אירה בלסקי חתם את המשחק עם השער החמישי "לארטליסט", שסיימו את המשחק בחיוכים רבים.

במשחק האחרון, שחתם את המחזור השלישי, התמודדו "פיקוח בנייה צפון" מול "פיצוחי אנע-אל". שחקני שתי הקבוצות הגיעו מרוכזים ועם רעב לנצח, אבל פיצוחי "אנע-אל" היו נחושים ובדקות הפתיחה יואל דרוקר כבש צמד לטובת הפיצוחים. נתי דרוקר מ"פיקוח בנייה" לא אמר נואש וכבש 2:1 לפיקוח. במחצית השנייה, דוד חדד כבש עוד צמד ל"פיצוחי אנע-אל" וגלעד סבן מ"פיקוח הבנייה" כבש את השער שחתם את המשחק בתוצאה 2:4 לפיצוחים.

חיים אלטיט, רכז הספורט והמחול ומי שאחראי על הטורניר סיכם את המשחקים: "הטורניר השנה מתקיים בצורה מאוד ספורטיבית וחברית והשופט מעביר את המשחקים בצורה מצוינת. אני מודה לשחקנים ולבעלי הקבוצות. תקוותי שעד סוף הטורניר נמשיך עם הרוח הספורטיבית הנהדרת".